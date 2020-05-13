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В США пятилетний мальчик выстрелил в своего 12-летнего брата, в найденном в лесу заряженным ружьем, мальчик погиб.
Об этом сообщает ТСН.
Трагедия произошла в штате Джорджия, братья играли на заднем дворе своего дома и решили сходить в лес. Там младший нашел брошенную винтовку, принял ее за игрушку и в шутку направил в сторону 12-летнего брата и нажал на курок. Оружие оказалось заряженным, и пуля попала прямо в грудь второго мальчика. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Местная полиция предполагает, что оружие могло принадлежать группе мужчин, которые за несколько часов до выстрела подозрительно вели себя в этом районе, а затем исчезли. Во время осмотра территории полиция обнаружила сумку, предположительно с наркотиками, но оружия, как уверяют, тогда не было. Поэтому поиски тех, кто бросил оружие продолжаются.
В ноябре 2017 года на Николаевщине 9-летняя девочка попала в реанимацию после выстрела пьяного охотника.
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В США пятилетний мальчик выстрелил в своего 12-летнего брата, в найденном в лесу заряженным ружьем, мальчик погиб.
Об этом сообщает ТСН.
Трагедия произошла в штате Джорджия, братья играли на заднем дворе своего дома и решили сходить в лес. Там младший нашел брошенную винтовку, принял ее за игрушку и в шутку направил в сторону 12-летнего брата и нажал на курок. Оружие оказалось заряженным, и пуля попала прямо в грудь второго мальчика. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Местная полиция предполагает, что оружие могло принадлежать группе мужчин, которые за несколько часов до выстрела подозрительно вели себя в этом районе, а затем исчезли. Во время осмотра территории полиция обнаружила сумку, предположительно с наркотиками, но оружия, как уверяют, тогда не было. Поэтому поиски тех, кто бросил оружие продолжаются.
В ноябре 2017 года на Николаевщине 9-летняя девочка попала в реанимацию после выстрела пьяного охотника.