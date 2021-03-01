Машина народного депутата Александра Дубинского, исключенного из фракции «Слуга Народа», попала в аварию. По информации СМИ, парламентарий не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в следствие чего произошло столкновение.

Об этом передает Слово и дело, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло на трассе во Львовской области возле города Стрый 1 марта в 6:20. Водителя и пассажира машины, с которой столкнулся автомобиль Дубинского, доставили в больницу. Сейчас устанавливается тяжесть их состояния.

Отметим, Александр Дубинский, которого исключили из фракции «Слуга народа», участвовал в истории с «пленками Деркача» с ведома Офиса Президента.

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не могут ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского. При этом нардеп Игорь Негулевский рассказал, что подписался за исключение Александра Дубинского, поскольку считает, что тот «вносил деструктив в фракцию».

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.