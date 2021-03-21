В селе Первомайское Снигиревской громады обнаружили бешенство у домашней собаки.

Об этом шла речь на заседании противоэпизотической комиссии, сообщает пресс-служба Снигиревского горсовета.

В одном из домохозяйств 12 марта собака укусила свою хозяйку. Женщина обратилась в Николаевскую больницу скорой медицинской помощи. Затем собаку обследовали ветеринары и поместили на 15-дневный карантин, 17 марта животное погибло. Экспертиза подтвердила, что собака была больна бешенством. Труп животного сожгли, а в селе животным сделали прививки от бешенства.

Специалисты установили карантинную зону, в которую вошли села Васильки, Трудолюбовка, Калиновка, Бурхановка, Гуляй Городок, Строгое, Светлая Дача, Великополье, Гороховское, Виноградное, Новый Путь и Галагановка, егерские обходы № 9, № 7, № 3. Отмечается, что в селе Первомайское случай бешенства первый с 1998 года.

В Николаевской области по состоянию на 1 марта действовали карантинные ограничения по бешенству собак в 5 населенных пунктах (Николаев, село Брод Первомайского района, села Шевченково и Новогригорьевка Витовского района, село Очеретня Кривоозерского района), по бешенству кошек — в 6 населенных пунктах (Новый Буг, село Новоегоровка Баштанского района, село Цветково Доманевского района, село Зеленый Гай Николаевского района, село Геновка Первомайского района и поселок Кривое Озеро), по бешенству енотовидной собаки — село Покровка Очаковского района.

Как сообщалось, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета потратит 1,8 миллионов гривен на отлов, стерилизацию и вакцинацию 360 бездомных котов и собак за 17 дней.