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В Госэкоинспекции сообщили, что Вознесенский гранитно-щебеночный завод не допускает специалистов на территорию для проведения проверки.
Об этом информирует пресс-служба ГЭИ Юго-Западного округа.
Отмечается, что экологи проводили плановую проверку ООО «Вознесенский
гранитно-щебеночный завод» еще в 2019 году. Предприятие представляет собой промышленную площадку, на которой осуществляется разработка месторождения открытым способом. Проверкой было установлено, что оборудование и снаряжение работает без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, чем нарушены требования статей 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздух».
Тогда же предприятию было выдано предписание, одним из пунктов которого было получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
«При проведении внеплановой проверки выполнения предписания было установлено, что
указанное разрешение предприятием не было получено, но в управление экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации для утверждения и получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух направлены материалы инвентаризации объектов выбросов», — говорится в сообщении.
Во время карантина в 2020 году проверить факт получения разрешения у экологов не было возможности, но 19 марта 2021 года они выехали по юридическому адресу предприятия — Николаевская область, Вознесенский район, пгт. Александровка, ул. Степная, 68.
В проведении проверки Вознесенским гранитно-щебеночным заводом было отказано, по данному
факту вызван наряд полиции, а также написано заявление.
26 марта 2021 года специалистами инспекции была сделана повторная попытка провести внеплановую проверку ООО «Вознесенский гранитно-щебеночный завод», но она также была безуспешной. По данному факту было вызвано наряд полиции, составлены протоколы допроса свидетелей и заявление о проведении расследования.
Напомним, специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».
В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.
Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.
Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.
При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».
Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.
Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.
В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.
Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.
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В Госэкоинспекции сообщили, что Вознесенский гранитно-щебеночный завод не допускает специалистов на территорию для проведения проверки.
Об этом информирует пресс-служба ГЭИ Юго-Западного округа.
Отмечается, что экологи проводили плановую проверку ООО «Вознесенский
гранитно-щебеночный завод» еще в 2019 году. Предприятие представляет собой промышленную площадку, на которой осуществляется разработка месторождения открытым способом. Проверкой было установлено, что оборудование и снаряжение работает без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, чем нарушены требования статей 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздух».
Тогда же предприятию было выдано предписание, одним из пунктов которого было получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
«При проведении внеплановой проверки выполнения предписания было установлено, что
указанное разрешение предприятием не было получено, но в управление экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации для утверждения и получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух направлены материалы инвентаризации объектов выбросов», — говорится в сообщении.
Во время карантина в 2020 году проверить факт получения разрешения у экологов не было возможности, но 19 марта 2021 года они выехали по юридическому адресу предприятия — Николаевская область, Вознесенский район, пгт. Александровка, ул. Степная, 68.
В проведении проверки Вознесенским гранитно-щебеночным заводом было отказано, по данному
факту вызван наряд полиции, а также написано заявление.
26 марта 2021 года специалистами инспекции была сделана повторная попытка провести внеплановую проверку ООО «Вознесенский гранитно-щебеночный завод», но она также была безуспешной. По данному факту было вызвано наряд полиции, составлены протоколы допроса свидетелей и заявление о проведении расследования.
Напомним, специалисты Государственной экологической инспекции нашли нарушения в работе маслозавода «Экотранс».
В свою очередь, заместитель гендиректора компании «ПАЕК», депутат облсовета от «Нашего края» Елена Донченко сообщила, что на заводе «Экотранс» в феврале закончат обустройство шумоизоляции, а новые фильтры поставят осенью.
Кроме этого, глава экологической комиссии областного совета Алла Ряжских возмутилась, что управление экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА выдало в 2019 году заводу «Экотранс» новое разрешение на выбросы, несмотря на то, что производственная мощность предприятия увеличалась.
Также, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что руководство маслозавода «Экотранс», на который регулярно жалуются жители микрорайона Николаева Намыв, решило установить фильтры и сделать шумоизоляцию.
При этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».
Сообщалось, что возле завода «Экотранс» в Николаеве специалисты Госэкоинспекции зафиксировали сброс неизвестной жидкости, которая загрязняет почву. Сумма ущерба составила почти 315 тысяч.
Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.
В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.
Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.