В Госэкоинспекции сообщили, что Вознесенский гранитно-щебеночный завод не допускает специалистов на территорию для проведения проверки.

Об этом информирует пресс-служба ГЭИ Юго-Западного округа.

Отмечается, что экологи проводили плановую проверку ООО «Вознесенский

гранитно-щебеночный завод» еще в 2019 году. Предприятие представляет собой промышленную площадку, на которой осуществляется разработка месторождения открытым способом. Проверкой было установлено, что оборудование и снаряжение работает без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, чем нарушены требования статей 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздух».

Тогда же предприятию было выдано предписание, одним из пунктов которого было получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«При проведении внеплановой проверки выполнения предписания было установлено, что

указанное разрешение предприятием не было получено, но в управление экологии и природных ресурсов Николаевской облгосадминистрации для утверждения и получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух направлены материалы инвентаризации объектов выбросов», — говорится в сообщении.

Во время карантина в 2020 году проверить факт получения разрешения у экологов не было возможности, но 19 марта 2021 года они выехали по юридическому адресу предприятия — Николаевская область, Вознесенский район, пгт. Александровка, ул. Степная, 68.

В проведении проверки Вознесенским гранитно-щебеночным заводом было отказано, по данному

факту вызван наряд полиции, а также написано заявление.

26 марта 2021 года специалистами инспекции была сделана повторная попытка провести внеплановую проверку ООО «Вознесенский гранитно-щебеночный завод», но она также была безуспешной. По данному факту было вызвано наряд полиции, составлены протоколы допроса свидетелей и заявление о проведении расследования.