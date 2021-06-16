В Николаеве пожарные ликвидировали возгорание транспортировочной ленты в галерее на территории порта.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в морском специализированном порту «Ника-Тера».

Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекли 27 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС — 23 человека и 6 единиц техники.

— Пожар быстро потушен благодаря своевременным и скоординированным действиям спасателей и персонала порта. Жертв и пострадавших нет, какой-либо угрозы населению из-за произошедшего на территории предприятия пожара нет. В настоящее время порт продолжает работать в штатном режиме, выполняя все контрактные обязательства, — уточнили в пресс-службе порта.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.