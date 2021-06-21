В Николаеве полиция разыскивает 3-х летнюю Леванчук Ангелину Александровну, которая пропала на улице Новобугской.

Об этом информирует отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Девочка была одета в черные шорты и черную футболку, в белых кроссовках. Из примет светлые волосы с длинной челкой и голубые глаза.

Правоохранители просят сообщать любую информацию о местоположении ребенка в Ингульское отделение полиции по адресу: улице 12-я Продольная, 42А или по телефонам (0512) 64-95-99 или 102.

Ранее сообщалось, николаеские правоохранители оперативно разыскали ребенка благодаря неравнодушным жителям города.