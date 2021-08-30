В ночь на понедельник в центре Черновцов разгорелась потасовка с участием около 50 человек. Разнимать конфликт приехали сразу 9 патрульных экипажей.

Об этом пишет региональное издание «Молодой Буковинец».

Сообщается, что толкотня началась на входе у одного из ресторанов по улице Энтузиаcтов. Свидетели начали активно названивать правоохранителям, поэтому вскоре центр наводнили полицейские — сразу девять патрульных машин.

Полицейские остановили драку и задержали зачинщиков конфликта, их доставили в участок и составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

В полиции уточнили, что в результате драки никто серьезных травм не получил.

Как сообщалось в июле, в центре Николаева произошел конфликт между двумя компаниями подростков, который перерос в драку с применением оружия.