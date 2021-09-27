В Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%, зараженных коронавирусом отвозят в область.

Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

— Заполненность сейчас больниц по городу Харькову — 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек — в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных с COVID, у нас база — 13 больниц, — сказал Максим Хаустов.

Как известно, с 23 сентября все области Украины перешли в «желтую» зону карантина.

В ходе брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону начальница управления образования Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк добавил, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса, однако в городской лаборатории нет возможности распознать штамм «Дельта», поэтому все образцы отправляют на Киев.

Тогда же первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков призвал прививаться от коронавируса невакцинированных жителей города.

Кроме того, вице-мэр заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.

Украинцам уже предложили присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19.