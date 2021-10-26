В заброшенном здании на проспекте Богоявленском, 10, Б в Николаеве, где ранее располагался ЖКП «Південь», был обнаружен труп бездомного.

Об этом сообщила жительница Ингульского района, журналистка Татьяна Жаренова на своей странице в Facebook.

Она пожаловалась, что это не впервые, когда в бывшем здании ЖЭКа находят труп человека без определенного места жительства. По словам Татьяны Жареновой, ранее здесь произошло убийство.

— Очередной труп в нашей «любимой» заброшке на проспекте Богоявленский, 10б. Почему очередной? Потому что не первый, и явно не последний. В предыдущий раз мы две недели любовались кровавой лужей на пешеходной дорожке возле домов, после убийства, пока природа не начала её смывать (еще больше месяца). В этот раз, кажется, сами обитатели «заброшки» вызвали полицию, а те — труповозку. И еще не факт, что тот бомж скончался самостоятельно, т.к. из окон заброшки не единожды слышались разборки, — написала Татьяна Жаренова.

Татьяна Жаренова обратила внимание, что заброшенное здание уже давно превратилось в «притон» для бездомных, алко- и наркозависимых людей. Объект коммунального имущества, который ранее выполнял социальную функцию, теперь несет угрозу местным жителям. Рядом с заброшенным ЖЭКом находятся не только жилые дома, но и школа, и детский сад. в частности

— Оно горело, из него вырвали и вынесли на металлолом всё, что напоминало металл, оно пошло трещинами и стало обителью для нарко-закладчиков. Те, кто отвечает за этот объект, лишь отмахиваются от него и жалующихся жителей, как от назойливых мух. Да снесите вы его уже и дайте нормальным людям построить на этом месте что-то другое, хорошее и современное, — написала Татьяна Жаренова.

Ее пост в социальной сети прокомментировал депутат Николаевского горсовета Рамиль Агабеков. Он написал, что на минувшей сессии один из его коллег дал протокольное поручение провести по этому адресу кронирование деревьев, а также «замуровать все отверстия в здании, усилить полицейский режим». В еще одном комментарии депутат уточнил, что здание якобы будет замуровано в буквальном смысле.

Напомним, 19 октября в этом заброшенном здании произошел пожар. Тогда стало известно, что в результате пожара погиб человек.

Депутат Николаевского горсовета Андрей Кучеренко рассказал, что бывшее здание ЖЭКа включено в перечень объектов малой приватизации, который планируют вынести на утверждение Николаевского горсовета.

Позже на сессии Андрей Кучеренко озвучил три предложения фракции, которые поспособствуют устранению проблем с данным зданием.

Ранее николаевцы уже жаловались, что помещения бывшего ЖЭКа захламлены мусором, лица без определенного места жительства использовали здание как место для ночлега.

В январе этого года управление коммунального имущества Николаевского городского совета заявило о планах ликвидировать ЖКП «Південь». Процесс предложили начать с формирования ликвидационной комиссии и аудита.