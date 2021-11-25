В Австрии один человек умер, а другие находятся в реанимации после посещения «коронавирусных вечеринок», где люди пытались заболеть COVID-19.

Об этом пишет Independent.

55-летний мужчина посетил одно из таких событий, когда был на севере Италии. Он заразился коронавирусом и скончался на прошлой неделе. По крайней мере трое других участников аналогичных вечеринок в альпийском регионе, включая ребенка, были госпитализированы также после заражения.

Из-за коронавирусных ограничений для работы и отдыха в Италии людям требуются специальные «зеленые пропуски», которые свидетельствуют, что человек привился или недавно переболел. В связи с этим в стране стали устраивать специальные «ковидные вечеринки», где люди, которые не хотят прививаться, могут заразиться коронавирусом.

Эта практика также широко распространена в Австрии и Германии. Причем некоторые родители, выступающие против вакцинации, даже приводят на мероприятия своих детей.

Как сообщалось, группа противников вакцинации недавно наведалась в городскую детскую больницу №2 в Николаеве, чтобы проверить прививают ли там детей от COVID-19.

Напомним, 17 ноября, представители движения антивакцинаторов в Николаеве явились на заседание постоянной депутатской комиссии по законности и гласности, где просили создать «временную комиссию», которая изучит их мнение о том, что вакцинация против COVID-19 — это преступление.

Они утверждали, что «принудительная вакцинация» нарушает Конституцию, в связи с чем горсовет должен остановить процесс иммунизации населения Николаева, пока «временная комиссия» будет изучать вопрос.

Ранее группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

До этого, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.