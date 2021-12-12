В сицилийском городе Равануса обрушился четырехэтажный дом.

Здание вспыхнуло после взрыва газовой трубы, пишет «Украинская правда».

Пожарным удалось сдержать пожар. Спасатели начали рыть завалы в поисках пропавших, в том числе молодой пары, которая ждет ребенка. Число пропавших без вести неизвестно. Как пишет ANSA, по словам мэра и Красного Креста, их 9, а по словам карабинеров – 11.

В результате взрыва были повреждены еще как минимум два здания в центре города.

Отмечается, что прокуратура региона Агридженто, где находится Равануса, открыла дело.

Напомним, что в Новой Одессе утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Спасатели в течение двух суток продолжали работы. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.