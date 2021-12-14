В трехэтажном доме во Львове из-за утечки газа вечером 13 декабря прозвучал взрыв. Пострадавших жильцов госпитализировали, а власти дома пытаются восстановить газоснабжение весь день.

Как пишет «Збруч», детонация газа произошла на квартире второго этажа, где находились люди. К месту инцидента сразу приехали спасатели, медики, полиция и газовая служба.

Пострадавших вытащили из горящей квартиры, а саму квартиру затушили в течение часа. Мощность взрыва позволила ему разрушить стену.

Владелицу квартиры и еще одного мужчины перевезли в одну из городских больниц. У них ожоги лица, туловище, кистей и дыхательных путей. Еще одного потерпевшего вывезли в областную клиническую больницу со следами отравления продуктами горения.

Причиной инцидента стала газовая колонка. Электроснабжение в доме восстановлено, газоснабжение пытаются вернуть с вчерашнего вечера.

— В результате вчерашнего взрыва пострадали три квартиры. Сейчас на месте проводится обследование этих помещений, чтобы понимать, какие именно повреждения, какие противоаварийные меры немедленно нужно принимать, — акцентировала заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.