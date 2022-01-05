Протест в Казахстане взял под свое управление государственный аэропорт в Алматы, отттуда вывозят сотрудников.

Информацию об этом получила Orda.kz.

Как только группы демонстрантов вошли в аэропорт, из него начали вывозить сотрудников.

— Аэропорт Алматы захвачен, — заключили в местном СМИ.

Издание добавляет, что все эти сведения получила из уст непосредственных очевидцев событий.

Местный блогер подтвердил данные «Орды».

— Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолёты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — пересказал Алишер Еликбаев.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.