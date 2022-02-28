Последствия боя в Николаеве 26 февраля, фото Вячеслава Цымбала

Понедельник, 28 февраля, — пятые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Вечером в воскресенье российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева, также сообщалось о том, что РСЗО «Град» развернули на наш город. Ночь прошла спокойно, однако жителей просят не расслабляться.

Николаев остается под контролем Вооруженных сил Украины, мэры и губернатор находятся на месте, периодически выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не остались одни против российской угрозы.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.

Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям. В то же время украинская делегация отправилась на границу с Беларусью для проведения переговоров с представителями России. Процесс должен начаться сегодня утром.

Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля. События четвертого дня 27 февраля описаны здесь.

Онлайн-репортаж

По состоянию на утро, 28 февраля, российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, сообщили в Генштабе.

Там добавили, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.

Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки. По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким записал новое обращение. Он напомнил горожанам, что в Николаеве действует комендантский час.

Также отметил, что в городе и области стоят украинские блокпосты. Если вы слышите предупредительный выстрел в воздух — не пугайтесь. Сохраняйте спокойствие, остановитесь и предоставьте документы.

По информации СМИ, украинская делегация уже подъезжает к месту проведения переговоров.

Источники «Украинской Правды» сообщают, что в составе нашей делегации находится глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.

Ночью он прокомментировал предстоящий переговорный процесс:

«Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль», — написал он.