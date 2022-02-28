Понедельник, 28 февраля, — пятые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Вечером в воскресенье российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева, также сообщалось о том, что РСЗО «Град» развернули на наш город. Ночь прошла спокойно, однако жителей просят не расслабляться.
Николаев остается под контролем Вооруженных сил Украины, мэры и губернатор находятся на месте, периодически выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не остались одни против российской угрозы.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям. В то же время украинская делегация отправилась на границу с Беларусью для проведения переговоров с представителями России. Процесс должен начаться сегодня утром.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля. События четвертого дня 27 февраля описаны здесь.
08:39 По состоянию на утро, 28 февраля, российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, сообщили в Генштабе.
Там добавили, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.
08:30 Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки. По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.
08:06 Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким записал новое обращение. Он напомнил горожанам, что в Николаеве действует комендантский час.
Также отметил, что в городе и области стоят украинские блокпосты. Если вы слышите предупредительный выстрел в воздух — не пугайтесь. Сохраняйте спокойствие, остановитесь и предоставьте документы.
07:50 По информации СМИ, украинская делегация уже подъезжает к месту проведения переговоров.
Источники «Украинской Правды» сообщают, что в составе нашей делегации находится глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.
Ночью он прокомментировал предстоящий переговорный процесс:
«Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль», — написал он.
Понедельник, 28 февраля, — пятые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Вечером в воскресенье российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева, также сообщалось о том, что РСЗО «Град» развернули на наш город. Ночь прошла спокойно, однако жителей просят не расслабляться.
Николаев остается под контролем Вооруженных сил Украины, мэры и губернатор находятся на месте, периодически выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не остались одни против российской угрозы.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям. В то же время украинская делегация отправилась на границу с Беларусью для проведения переговоров с представителями России. Процесс должен начаться сегодня утром.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля. События четвертого дня 27 февраля описаны здесь.
08:39 По состоянию на утро, 28 февраля, российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины, сообщили в Генштабе.
Там добавили, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность разнятся. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону.
08:30 Курс российской национальной валюты резко обрушился утром 28 февраля еще до начала официальных торгов на Московской бирже, достигнув рекордно низкой исторической отметки. По состоянию на 6 утра по киевскому времени на рынке Forex курс доллара составил 113,5 рубля, евро — более 127 рублей. При этом к началу агрессии курс доллара достигал около 79 рублей, евро — около 90 рублей.
08:06 Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким записал новое обращение. Он напомнил горожанам, что в Николаеве действует комендантский час.
Также отметил, что в городе и области стоят украинские блокпосты. Если вы слышите предупредительный выстрел в воздух — не пугайтесь. Сохраняйте спокойствие, остановитесь и предоставьте документы.
07:50 По информации СМИ, украинская делегация уже подъезжает к месту проведения переговоров.
Источники «Украинской Правды» сообщают, что в составе нашей делегации находится глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.
Ночью он прокомментировал предстоящий переговорный процесс:
«Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль», — написал он.