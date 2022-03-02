Российские войска в Запорожской области разграбили станцию спасателей, похитив 10 машин, а остальное предали огню.

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что враг в начале методично обстреливал гражданский объек, после чего перешел к открытому грабежу. Они забирали не только технику, но и другие вещи.

— 27 февраля было уничтожено 8 сооружений и 24 единицы техники, повреждено 5 сооружений и 20 единиц техники. Еще 10 единиц техники враги забрали. Когда начались обстрелы, 65 спасателей сумели быстро укрыться в двух укрытиях. Один из сотрудников ГСЧС скрылся в канализационном колодце. Жертв и пострадавших нет. Военные РФ обнаружили наших спасателей и дали два часа на эвакуацию из части. 1 марта оккупанты снова зашли на территорию части и забрали еще некоторое количество техники, другую, не подлежащую восстановлению, уничтожили. Кроме этого, разграбили здания и вывезли вещи, — сообщают пожарные.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.



