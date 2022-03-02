Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.

Поселок Мангуш в Мариупольском районе подвергли сильным разрушениями от обстрела «градов».

Об этом пишет Mrpl.City.

Самый сильный ущерб принесли центру населенного пункта.

— Весь центр разбит. Четыре пятиэтажных дома разбиты. Внизу, где маслоцех, два дома повреждены. Горел какой-то склад, магазин мебели. Это то, что я видел. Я был там. В некоторых магазинах от взрывной волны повылетали окна, — рассказал глава громады Владислав Караберов .

Он добавил , что количество пострадавших пока устанавливается , однако в регион уже направили медиков.

— Стреляли из градов. Мы с военными находили железные « болванки » . Там, где грады падали в асфальт — рядом дома без окон, посносило крыши, машины побиты. С людьми пока нет связи. Количество пострадавших неизвестно. Мы дали « скорую » , три машины « первички » и две пожарные. Они возили людей. Сотрудники ГСЧС выносили из домов, и они возили людей, — пояснил глава администрации.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.