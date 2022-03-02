Вчера в Крутовской громаде (между селами Памятное и Хорошее Озеро) ВСУ вместе с территориальной обороной дали бой орде с Востока.

Об этом пишет Суспільне.

Россияне постреляли по местному магазину и дали залп по мемориалу памяти Героев Крут. В населенном пункте плохая связь и перебои с электроэнергией.

— Как известно, Круты — символ борьбы за независимость Украины. В 1918 году здесь состоялось сражение между армией УНР и большевиками, наступавшими на Киев. Тогда украинцы были вынуждены отступить. Но ценой многочисленных жертв был задержан враг, что дало время УНР подписать договор в Бресте. Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение, — рассказали про бои местные жители.

По итогам столкновения россияние остались с 200 трупами своих бойцов и на двух грузових убрались с этой территории в сторону Сумской области.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.