Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Запорожская атомная станция крупнейшая в Европе и российские оккупанты надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему таким образом.
Такое мнение во время телемарафана озвучил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, передает УНН.
— Атомная генерация базовая в Украине. Запорожская атомная станция - крупнейшая станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков. И, я так понимаю, они надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему. Сейчас мы работаем в изолированном режиме. Доказываем устойчивость нашей энергосистемы. Эти действия - попытки поколебать энергосистему государства, - сказал Герман Галущенко.
По его словам, это варварство пытаться захватить или вообще стрелять в сторону атомной станции.
— И вопрос заключается в том, что это регулируется соответствующими международными договорами. И есть соответствующая международная ответственность за это. Это действительно очень небезопасно — это раз, а во-вторых это вопрос ядерной безопасности который имеет международное значение, - сказал Герман Галущенко.
Ранее российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.
Впоследствии к Энергодару подошло более 100 единиц вражеской техники. На блокпосту завязался бой.
Ранее мирные жители самостоятельно несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.
Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что Южно-Украинская атомная электростанция находится под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом, он надеется, что российские агрессоры об этом знают.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.
Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
Сегодня, 3 марта, должен пройти следующий раунд переговоров. Член украинской делегации, николаевец Давид Арахамия сообщил, что речь будет идти о гуманитарном коридоре.
В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.
1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.
2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.
Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Запорожская атомная станция крупнейшая в Европе и российские оккупанты надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему таким образом.
Такое мнение во время телемарафана озвучил министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, передает УНН.
— Атомная генерация базовая в Украине. Запорожская атомная станция - крупнейшая станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков. И, я так понимаю, они надеются каким-то образом поколебать нашу энергосистему. Сейчас мы работаем в изолированном режиме. Доказываем устойчивость нашей энергосистемы. Эти действия - попытки поколебать энергосистему государства, - сказал Герман Галущенко.
По его словам, это варварство пытаться захватить или вообще стрелять в сторону атомной станции.
— И вопрос заключается в том, что это регулируется соответствующими международными договорами. И есть соответствующая международная ответственность за это. Это действительно очень небезопасно — это раз, а во-вторых это вопрос ядерной безопасности который имеет международное значение, - сказал Герман Галущенко.
Ранее российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.
Впоследствии к Энергодару подошло более 100 единиц вражеской техники. На блокпосту завязался бой.
Ранее мирные жители самостоятельно несколько раз не пропускали россиян в Энергодар.
Мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил, что Южно-Украинская атомная электростанция находится под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом, он надеется, что российские агрессоры об этом знают.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.
Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
Сегодня, 3 марта, должен пройти следующий раунд переговоров. Член украинской делегации, николаевец Давид Арахамия сообщил, что речь будет идти о гуманитарном коридоре.
В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.
1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.
2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.
Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».