Российская армия позволила выехать из окруженного Мариуполя только 160 гражданским автомобилям. Власти Украины считают это театром для международного сообщества.

Об этом пишет УП со ссылкой на министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

Грузовики и большие автобусы ожидают зеленого коридора для эвакуации мирного населения из Мариуполя уже несколько дней, но Россия всячески затормаживает спасательную операцию.

— Пропустили 160 частных авто, чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек. У нас большие грузовики и 24 автобуса. Мы требуем позволить на своих авто ехать в колонне, как это было в Сумах и Киевской области. Это наше безусловное требование – мы не будем говорить ни о каких других вопросах, пока они не разблокируют Мариуполь, — заявила глава министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 14 марта:

личного состава: более 12 000 человек,

танков ‒ 389 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц,

артиллерийских систем – 150 единиц,

РСЗО – 64 единицы,

средства ПВО – 34 единицы,

самолетов – 77 единиц, вертолетов – 90 единицы

автомобильной техники – 617 единиц,

3 корабля/катера,

60 цистерн с ГСМ,

8 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Что русские военные обстреляли ночью с 13 на 14 марта:

Киев: попали в 9-этажку на Оболони (сейчас известно о двух погибших) и заводе «Антонов». В завод попало три ракеты, по предварительной информации, жертв нет

Житомирщина: ударили по админзданиям в пгт. Положение – уничтожено 7 зданий, пострадало 4 человека, продолжаются поиски

Ровенщина: утренним ударом повреждена телебашня и админпомещение

Сумщина: бомбили жилой сектор Ахтырки – по меньшей мере 3 человека погибли

Черниговщина: обстреляли университет «Черниговская политехника» «Ураганами» обстреляли Нежин, без потерь.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.