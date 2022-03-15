Тела троих погибших воспитательниц областного Центра социально-психологической реабилитации детей, микроавтобус которых обстреляли оккупанты на прошлой недели не удалось забрать.

Об этом сообщает Парламент.UA.

Через неделю после трагедии 93 ребенка и десять воспитателей в селе Антоновка до сих пор ожидают эвакуации как можно дальше от войны. Тела погибших унести не удалось. Они так и лежат в обгоревшем бусе в 25 километрах до ближайшего украинского блокпоста.

Раненые — помощница воспитателя Анна Сметана, психолог Елена Беланова — в николаевских больницах. Выжившие воспитатели Галина Ильинична Литкина и Наталья Евгеньевна Веденеева — госпитализированы в состоянии психологического шока.

Напомним, что на трассе в Николаевской области российские оккупанты обстреляли смену воспитателей детского дома. Работницы учреждения ехали по «кировоградской» трассе, чтобы сменить своих коллег. После обстрела микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Три женщины скончались.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. После четвертого раунда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент в начале операции якобы приказывал не штурмовать крупные города, однако теперь не исключено, что такой штурм может произойти.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 марта ориентировочно составили:

личного состава — свыше 13500 человек,

танков — 404 ед,

404 ед, боевых бронированных машин — 1279 ед,

1279 ед, артиллерийских систем — 150 ед,

150 ед, РСЗО — 64 ед,

64 ед, средства ПВО — 36 ед,

36 ед, самолетов — 81 ед,

81 ед, вертолетов — 95 ед,

95 ед, автомобильной техники — 640 ед,

640 ед, корабли/катера — 3 ед,

3 ед, цистерн с ГСМ — 60,

60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 9.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 15 марта Россия и дальше пытается захватить Мариуполь, но украинская армия отбила ее атаки. После полученных потерь они прекратили наступление и отступили. Россия продолжает ракетами и бомбами уничтожать критически важную инфраструктуру.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта военный губернатор Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления – со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое совершило ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Утром 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар Снигирёвке.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта ВСУ выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.