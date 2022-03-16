Вооруженным силам Украины удалось сорвать три попытки россиян переправиться через реку Южный Буг в Николаеве, а также отбить уже четыре атаки на город.

Об этом рассказала журналистка «Новой Газеты» Елена Костюченко, которая работает в Николаеве.

По ее мнению, николаевские защитники действуют довольно эффективно, отражая атаки российской армии.

— Я разговаривала с офицерами 79-й бригады, которая защищает Николаев, и как я понимаю, украинская армия довольно эффективно действует. Удалось отодвинуть максимально российские войска от города, удалось сорвать три попытки переправы, которая была через Южный Буг, удалось отбить 4 попытки атаки города на тот момент, когда мы разговаривали, пока небольшими силами. Все эти попытки были отбиты, - сказала Елена Костюченко.

По ее словам, в среде рядовых и сержантского состава ВСУ есть готовность к наступлению, однако украинская армия пока отдает преимущество оборонительной тактике.

— Я разговаривала с украинскими военными, говорят, что в среде рядовых, в среде сержантского состава есть настроение, что всем хочется наступать уже. Но пока оборонительная тактика, военное руководство считает, что она выигрышная. Пока оборонительная тактика, но сейчас уже есть попытка выбить российские войска из тех сел, с которых ведется обстрел по Николаеву, - рассказала она.

Она рассказала, что проблема выбить россиян из сел заключается в том, что украинские военные не намерены стрелять по своим селам, где расположились оккупанты.

— Понятно, что проще всего было бы выбить обратным артиллерийским огнем, но это невозможно, потому что они стоят в селах. Тогда получится, что украинская армия будет стрелять по своим селам. Я не знаю, насколько это правда, то, что они говорят. Потому что я работала на Донбассе в 2015 - 2016 годах, и там бои велись вокруг плотной жилой застройки, и обе стороны довольно активно по этой жилой застройке стреляли, и никого это не смущало. Но вот сейчас такая проблема, - рассказала Елена Костюченко.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира. Сейчас взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 135800 человек,

танков — 430 ед,

боевых бронированных машин — 1375 ед,

артиллерийских систем — 190 ед,

РСЗО — 70 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 84 ед,

вертолетов — 108 ед,

автомобильной техники — 819 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Сейчас в населенные пункты Николаевского и Баштанского районов готовят пустить транспорт, который привезет людям гуманитарную помощь, а также эвакуирует тех, кто в этом нуждается.