Последствия обстрела Николаева

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях, в нескольких регионах 23-я ночь войны прошла относительно спокойно.

Об этом свидетельствуют данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 18 марта

Относительно спокойно ночь прошла в Житомирской области (несколько тревог), Кировоградской, Днепропетровской (утром тревога), Запорожской, Ровенской (одна воздушная тревога), Волынской, Винницкой (звучали воздушные тревоги), Закарпатской, Хмельницкой (утром воздушная тревога), Тернопольской (утром воздушная тревога), Черкасской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (утром одна тревога), Одесской (одна воздушная тревога ночью) областях.

В то же время в Киевской области всю ночь звучали сигналы ракетных ударов. Наиболее горячими точками остаются: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.

В Черниговской области продолжались оборонные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Сумская область. Российская армия обстреливала из артиллерии Ахтырский район и окрестности Сум. В селах этих районов российские оккупанты выгоняли людей из домов, издевались над ними, забирали еду, ломали телефоны и жгли дома. Из некоторых населенных пунктов забирали всех мужчин в неизвестном направлении. Утром Сумская область получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

Харьковщина. В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке. Во время повторного обстрела торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. Продолжаются бои на Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.

Львовская область. Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 прогремели, по предварительной информации, три взрыва. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.

Луганская область. Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке пострадали здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5:00 оккупанты накрыли "Градами" Кременную и Лисичанск. За ночь по меньшей мере двое погибших. Число жертв среди мирного населения уточняется.

Донецкая область. По всей линии фронта на севере и центре области продолжались обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои велись в Марьинке и Красногоровке. Авдеевку обстреливали ночью и обстреливают по состоянию на утро. Также всю ночь враг обстреливал Верхнеторецкое, Новобахмутовку, Красногоровку, обстрелы продолжаются и сейчас.

Николаевщина. На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях российские захватчики терроризируют местное население в селах.

Херсонская область. За последние сутки в Херсонской области уменьшилось количество взрывов и выстрелов. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне российские оккупанты установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось четыре этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя. По словам украинской стороны, позиция России значительно смягчилась.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 14 200 человек,

танков — 450 ед,

боевых бронированных машин — 1448 ед,

артиллерийских систем — 205 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 43 ед,

самолетов — 93 ед,

вертолетов — 112 ед,

автомобильной техники — 879 ед,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12.

Специальная техника — 11

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска россии за первые 20 дней своего вторжения в Украину использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

По состоянию на утро 18 марта известно, что вследствие авиаударов частично обесточены жилые дома в Центральном, Корабельном районе. Перебои с электричеством также есть в Вознесенске. Власти Вознесенска сообщают жителям, что сегодня в течение дня нужно быть готовыми быстро укрываться в убежища, иметь с собой запас еды и воды. Авиаудары могут продолжаться

За несколько дней из близлежащих сел в Николаев эвакуировали 433 человека. Вывозом людей занимается коммунальное предприятие «Николаевпасстранс».