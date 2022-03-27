Российские захватчики проводят массовую депортацию населения с временно оккупированных территорий Украины, чем нарушают нормы ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова сообщила в Telegram.

— Министерство обороны оккупанта рапортует, что из Херсонской области уже вывезены 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основанием для перемещения рашисты называют «обращение посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона». Только за прошедшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезены более 19,6 тысячи мирных жителей, из них 3 300 детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, — информирует Людмила Денисова.

По ее словам, в общей сложности рашистский военный заявляет о вывозе 439 420 мирных жителей «из опасных районов Украины», из которых 91 673 — дети, из Мариуполя «от произвола, устроенного националистами», перемещены 98 081 человек, в том числе за прошедшее сутки 4 183 человека.

Людмила Денисова подчеркнула, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы только с депортацией, которая проводилась Гитлером во Вторую мировую войну.

— Обращаюсь к Международному комитету Красного Креста принять все возможные меры для содействия в возвращении незаконно вывезенных в РФ украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров из регионов ведения боевых действий. Призываю международное сообщество еще больше давить на государство-оккупанта для освобождения всей территории Украины от рашистской армии, — призвала Людмила Денисова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.