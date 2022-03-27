Из-за обстрелов российских оккупантов Харьков ежедневно терпит колоссальные убытки. На сегодня более 1100 домов в Харькове просто разрушены.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинской правде».

Вместе с тем Игорь Терехов не озвучил конкретной суммы ущерба, нанесенного российскими военными. Он подчеркнул, что их сейчас посчитать не возможно, поскольку сумма увеличивается ежедневно. И, что главное, ежедневно гибнет мирное население от рук рашистов.

— Я даже не хочу сейчас считать убытки, потому что они колоссальные. Гибнут люди и ты никак этого не подсчитаешь. Просто скажу вам — более 1100 зданий разрушены в Харькове. Стоит половина здания, а второй половины нет. Можно ли его восстанавливать? Нет конечно... Нужно город строить фактически заново, — заявил Игорь Терехов.

Также мэр Харькова рассказал, что от атак оккупантов страдает и инфраструктура города – котельные, трубопроводы, газопроводы, водопроводы, насосные станции и трансформаторные подстанции.

— Если раньше бомбили ночью, то сегодня преимущественно утром, днем — обстрелы, вечером обстрелы. Разрушаются целые микрорайоны, гибнут мирные люди, гибнут жители города Харькова, и это ужасно, — отметил Игорь Терехов.

Однако, несмотря на обстрелы, люди начали возвращаться в свой родной город. По словам Терехова, Харьков - это, видимо, национальность, потому что имеет особую ментальность.

— Многие люди сегодня, после отъезда на запад Украины или в Европу, возвращаются в Харьков. Возвращаются не только мужчины, которые вывезли свои семьи, это даже не обсуждается, но и начали возвращаться женщины. Не хотят жить в другом месте, — сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, он отметил, что очень много людей, которые имеют возможность уехать из Харькова отказываются это делать. Несмотря на то, что есть связи с иностранными фондами, которые готовы помочь с расселением.

— Когда я говорю — у нас есть возможность, вы хотите поехать? Мне говорят — а почему мы должны ехать? Это наш город, в котором мы родились, где родились наши дети, где родились наши родители. Мы всегда жили и будем жить в городе Харькове, — отметил Игорь Терехов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.