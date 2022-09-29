За сутки на территории Николаевской области зарегистрировано 3 пожара, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ночью 29 сентября в результате вражеского обстрела села городского типа Березнеговатое Баштанского района загорелись 2 грузовых автомобиля. Спасателей известили об этом в 02:50. В 03:37 пожарные ликвидировали горение на площади 3 квадратных метра.

Еще два пожара не связаны с боевыми действиями.

В 14:50, 28 сентября на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании мусора в подвальном помещении 14-этажного жилого дома по улице Космонавтов в Николаеве. Пожар на площади 5 квадратов был ликвидирован, его предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

29 сентября поступило сообщение о пожаре в комнате жилого дома по улице Трудовой Славы села Ивановка Мигиевской территориальной громады Первомайского района. Спасателям удалось уберечь жилой дом от полного уничтожения, пожар произошл по причине короткого замыкания электропроводки.

Напомним, что ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Попадания, в частности, зафиксированы в центре города.