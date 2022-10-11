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На рассвете 11 октября над Николаевской областью Силы обороны сбили 5 российских дронов-камикадзе иранского производства «Shahed-136».

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Еще три беспилотника были сбиты над Одесщиной.

«Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбито 5 Shahed-136, над Одесской областью — 3», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера силы ПВО уничтожили над Николаевщиной 14 российских ракет. В общей сложности российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.