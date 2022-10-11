Во время патрулирования Центрального района Николаева 8 октября вечером патрульные обнаружили автомобиль Mitsubishi Galant, который находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Рядом с замеченным автомобилем находился мужчина. Правоохранители предложили свою помощь, а также решили проверить транспортное средство по имеющимся базам данных.

— Как выяснилось, автомобиль находится в розыске как похищенный, а его настоящий владелец обратился в полицию в электронном формате, находясь за границей. На место происшествия патрульные вызвали следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела, говорится в сообщении.

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