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Спасатели завершили поисковую операцию. Из-под завалов жилого дома были деблокированы тела шести погибших.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.
— Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства, — подытожил он.
Кроме того, повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два аварийных подъезда.
Напомним, от массированных ракетных обстрелов Николаева 13 октября погибли 7 человек.
Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели, однако позже ребенок умер.
Спасатели завершили поисковую операцию. Из-под завалов жилого дома были деблокированы тела шести погибших.
Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.
— Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства, — подытожил он.
Кроме того, повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два аварийных подъезда.
Напомним, от массированных ракетных обстрелов Николаева 13 октября погибли 7 человек.
Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели, однако позже ребенок умер.