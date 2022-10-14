Спасатели завершили поисковую операцию. Из-под завалов жилого дома были деблокированы тела шести погибших.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич.

— Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства, — подытожил он.

Кроме того, повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два аварийных подъезда.

Напомним, от массированных ракетных обстрелов Николаева 13 октября погибли 7 человек.

Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели, однако позже ребенок умер.