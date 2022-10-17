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Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленник добровольно участвовал в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Кинбурнской косы, предатель фигурирует в репортаже российского информационного издания и вражеских телеграмканалах.
— По материалам следствия, предатель скрывается на временно оккупированной территории АР Крым и является одним из лидеров николаевского «антимайдана», который в 2014 году осуществлял блокировку одной из воинских частей, — говорится в сообщении.
В ходе проведения обыска по месту регистрации обнаружена и изъята копия паспорта гражданина РФ, а также запрещены атрибуты российской пропаганды.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность), по факту добровольного участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.
Колаборанту грозит до десяти лет лишения свободы.
Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.
Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленник добровольно участвовал в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Кинбурнской косы, предатель фигурирует в репортаже российского информационного издания и вражеских телеграмканалах.
— По материалам следствия, предатель скрывается на временно оккупированной территории АР Крым и является одним из лидеров николаевского «антимайдана», который в 2014 году осуществлял блокировку одной из воинских частей, — говорится в сообщении.
В ходе проведения обыска по месту регистрации обнаружена и изъята копия паспорта гражданина РФ, а также запрещены атрибуты российской пропаганды.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность), по факту добровольного участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.
Колаборанту грозит до десяти лет лишения свободы.
Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.