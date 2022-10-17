Служба безопасности Украины разоблачила одного из организаторов незаконного референдума, призвавшего местных жителей к участию в проведении референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник добровольно участвовал в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Кинбурнской косы, предатель фигурирует в репортаже российского информационного издания и вражеских телеграмканалах.

— По материалам следствия, предатель скрывается на временно оккупированной территории АР Крым и является одним из лидеров николаевского «антимайдана», который в 2014 году осуществлял блокировку одной из воинских частей, — говорится в сообщении.

В ходе проведения обыска по месту регистрации обнаружена и изъята копия паспорта гражданина РФ, а также запрещены атрибуты российской пропаганды.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность), по факту добровольного участия в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Николаевской области.

Колаборанту грозит до десяти лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.