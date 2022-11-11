Громады Николаевской области снова пострадали от вражеского обстрела. Попадания зафиксированы по объекту промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Вчера, 10 ноября, ориентировочно после 16:00 под вражескими обстрелами находилась Шевченковская громада. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.

Вечером, 10 ноября, ориентировочно в 20:00 враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской громаде. Попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Последствия уточняются. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы находящихся на линии разграничения населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, ночью, 11 ноября, ориентировочно в 00:30 были обстрелы прилегающей территории к одному из населенных пунктов общины. Пострадавших нет.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что зимняя погода может нанести непомерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо укомплектованные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.