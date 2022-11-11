Зимняя погода может нанести непомерный ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, но хорошо укомплектованные ВСУ вряд ли остановят контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что украинские силы могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы.

«Если бой прекратится этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией нескольких кампаний по обе стороны. Российские кампании по захвату пяти областей завершились несколько месяцев назад, и войска РФ твердо обороняются на большей части линии фронта», — отмечают аналитики.

Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне. Прекращение огня даст Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы.

Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней, считают эксперты.

Украинские военные официальные лица и кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска преуспели на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока отходят организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российских сил, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии поставки на правом берегу, что заставило российские войска отступить и позволить освободить Херсонскую область к реке Днепр в ближайшие дни или недели.

«Выведение российских войск займет некоторое время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонными линиями, особенно вокруг города Херсона», - отмечают аналитики ISW.

Напомним, за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Освободили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.

Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.