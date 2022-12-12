Сегодня около 10:35 российские военные снова обстреляли город Очаков.
Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Значительные разрушения получили жилые дома. К счастью, местные жители не пострадали.
Напомним, в воскресенье, 11 декабря, российские войска обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Сегодня около 10:35 российские военные снова обстреляли город Очаков.
Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
Значительные разрушения получили жилые дома. К счастью, местные жители не пострадали.
Напомним, в воскресенье, 11 декабря, российские войска обстреливали Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области.