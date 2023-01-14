Во время мощного взрыва в Очакове, произошедшем 9 января, скончался трехлетний Ростислав Присяжный.
Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный.
По словам родственников, сердце мальчика не выдержало и буквально разорвалось.
«Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня (13 января, – прим.) родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января (по словам родственников мальчика). Это тот случай, о котором в народе говорят, – «испугался до смерти». Врачи констатировали клиническую смерть», - сообщил нардеп.
Александр Пасичный выразил соболезнования семье Ростислава и надежду, что ВСУ отомстят за смерть ребенка российским агрессорам.
«Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим нелюдям и палачам не будет прощения ни в этом мире, ни на Высшем суде. Чистосердечные соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!», - добавил нардеп.
Напомним, 9 января Очаков подвергся сильному обстрелу. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева. В Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.
В Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.
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Во время мощного взрыва в Очакове, произошедшем 9 января, скончался трехлетний Ростислав Присяжный.
Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный.
По словам родственников, сердце мальчика не выдержало и буквально разорвалось.
«Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня (13 января, – прим.) родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января (по словам родственников мальчика). Это тот случай, о котором в народе говорят, – «испугался до смерти». Врачи констатировали клиническую смерть», - сообщил нардеп.
Александр Пасичный выразил соболезнования семье Ростислава и надежду, что ВСУ отомстят за смерть ребенка российским агрессорам.
«Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим нелюдям и палачам не будет прощения ни в этом мире, ни на Высшем суде. Чистосердечные соболезнования семье Присяжных. Я знаю точно, что за вашего сыночка и за всех детей Украины наши ВСУ отомстят позорным агрессорам. А украинские дети навсегда забудут об ужасных взрывах. Верим в Победу!», - добавил нардеп.
Напомним, 9 января Очаков подвергся сильному обстрелу. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева. В Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в понедельник, 9 января, армия РФ взорвала могильник со старыми минами в Очакове.
В Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.