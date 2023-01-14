Поврежденная российскими обстрелами комната. Фото для иллюстрации

Во время мощного взрыва в Очакове, произошедшем 9 января, скончался трехлетний Ростислав Присяжный.

Об этом сообщил народный депутат Александр Пасичный.

По словам родственников, сердце мальчика не выдержало и буквально разорвалось.

«Страшная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня (13 января, – прим.) родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января (по словам родственников мальчика). Это тот случай, о котором в народе говорят, – «испугался до смерти». Врачи констатировали клиническую смерть», - сообщил нардеп.

Александр Пасичный выразил соболезнования семье Ростислава и надежду, что ВСУ отомстят за смерть ребенка российским агрессорам.