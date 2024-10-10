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СБУ затримала ще одного «крота» російських спецслужб: одеситу загрожує довічне

Правоохоронці затримали «крота», Фото: пресслужба управління СБУ в Одеській областіПравоохоронці затримали «крота», Фото: пресслужба управління СБУ в Одеській області

Правоохоронці затримала агента рф, який мобілізувався до лав ЗСУ з метою коригування ударів російських військ по українській армії. Зрадником виявився 30-річний житель Одеси, якого завербували російські спецслужби через соцмережі, де він шукав швидкий заробіток.

Про це повідомило управління Служби безпеки України в Одеській області.

У відомості розповіли подробиці справи. Так, спочатку фігурант виконав «тестове завдання» для росіян, а у серпні цього року, за вказівкою куратора, вступив до лав однієї з військових частин. Правоохоронці відстежували кожен його крок і затримали, коли він готувався передати секретні координати російській стороні.

За наявними даними, основними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Ворог планував завдати ударів по цих об'єктах у момент найбільшого скупчення українських військових. Сам агент планував сховатися за межами частини під час атаки, щоб продовжити коригування.

Правоохоронці затримали «крота», Фото: пресслужба управління СБУ в Одеській областіПравоохоронці затримали «крота», Фото: пресслужба управління СБУ в Одеській області

Співробітники СБУ повідомляють, що під час обшуків у нього було вилучено мобільний телефон з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше, повідомлялось, що українські контррозвідники затримали інформатора ФСБ, який діяв на Донеччині та Сумщині. Він збирав дані про розташування українських військ та коригував ворожі повітряні атаки. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці оголосили підозру жінці, яка поширювала російську пропаганду в освітні заклади Херсонщини під час окупації.

Крім того, директорці однієї з мистецьких шкіл Миколаївського району та місцевому мешканцю оголосили підозри, через поширення російської пропаганди. Обом загрожує до восьми років ув’язнення.

 

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