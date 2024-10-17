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В Україні зросло виробництво дронів у 10 разів

FPV-дрон, фото: heroesukraine.orgFPV-дрон, фото: heroesukraine.org

У 2024 році Україна збільшила виробничі потужності дронової індустрії у 10 разів у порівнянні з 2023 роком.

Як повідомляє пресслужба Мінцифри, ці дані згідно з дослідженням дронової індустрії від Київської школи економіки та Brave1.

«У 10+ разів збільшились виробничі потужності української дронової індустрії в 2024 році порівняно з 2023. Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в Україні відкрили ще один завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH, який спеціалізується на виробництві безпілотників. Планується виробляти по 1000 дронів на рік, а також виробляти запчастини. У серпні 2024 року в Україні випробували нову ракету-дрон «Паляниця» власного виробництва.

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