У Вознесенську планують побудувати нову когенераційну станцію вартістю понад ₴21 млн

Когенераційна установка Jenbacher типу JMC 320 GS-B.L, фото: GEE

У Вознесенську, що на Миколаївщині, розпочинається будівництво блочно-модульної когенераційної станції, яка забезпечуватиме резервне енергопостачання для насосної станції в разі відсутності електрики з мережі. Загальна вартість проєкту становить 21 мільйон 751 тисячу 771 гривню.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Згідно з тендерною документацією, нова когенераційна установка Jenbacher типу JMC 320 GS-B.L матиме електричну потужність 1067 кВт і теплову — 647 кВт. Вона працюватиме автономно, за командою оператора, забезпечуючи надійне теплопостачання через існуючу котельню.

Для безпеки й ефективності передбачено сучасне допоміжне обладнання, зокрема теплообмінники, циркуляційні насоси та герметичний бак для теплоносія з антикорозійними властивостями.

Подача тендерних пропозицій триватиме до 4 листопада.

Будівництво станції триватиме до середини березня 2025 року, а завершення пусконалагоджувальних робіт заплановане на квітень.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи.

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.