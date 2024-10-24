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Унаслідок російських обстрілів Херсонщини поранено чоловіка

У Велетенському Херсонської області через російський обстріл постраждав 62-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.  

Зазначається, що постраждалого було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

«Близько четвертої дня під ворожими ударами опинилося Велетенське.Через російський обстріл 62-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію, поранення обличчя й ноги. Швидка доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Також у Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Загалом ворог обстріляв 24 населені пункти області. Поранено девʼять людей.

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