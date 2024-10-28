В Херсоні через артобстріл загинули дві жінки, серед поранених — дитина

Наслідки атак на Херсон. Архівне фото: Офіс Президента України

Внаслідок чергового обстрілу Херсона російськими військами загинули дві жінки, а ще троє людей, серед яких дитина, отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські окупаційні війська знову обстріляли з артилерії Херсон. Під ударом опинились житлові будинки у Центральному районі. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка. Вона дістала смертельні поранення», — повідомив Прокудін.

Крім того, поранення дістала 54-річна херсонка. В неї — вибухова травма та контузія. Медики надали їй допомогу на місці.

Пізніше стало відомо, що від отриманих поранень загинула на місці 50–річна жінка. Поранення дістав також 61-річний чоловік, котрий під час обстрілу знаходився на вулиці. В нього — вибухова травма, контузія, а також уламкове поранення ноги. Каретою «швидкої» потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Ще пізніше голова Херсонської ОВА уточнив, що внаслідок «прильоту» у житловий будинок травмувалась 13-річна дитина.

«Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Лікарі надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації батьки відмовились», — написав Прокудін.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули три людини, десятеро отримали поранення, серед яких троє поліцейських.

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни обстріляли автівку, серед постраждалих дитина.

Раніше зазначалось, що внаслідок обстрілів Херсонщини було пошкоджено 20 будинків та гуртожиток, також поранено 5 людей.

Також зранку 25 жовтня російська армія вдарила по центру Херсону.