Авто, квартира, земельні ділянки: експосадовця ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення

Експосадовця ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення. Фото з відкритих джерел

Ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення на суму 56 млн грн і декларування недостовірної інформації.

Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора та зазначили. що відповідний обвинувальний акт направили до суду.

«Розслідуванням встановлено, що експосадовець, незаконно набув активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема, автомобіль «Toyota» 2022 року випуску, квартиру в м. Київ, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 кв м, 53 земельних ділянки у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства», — говориться у повідомленні.

Крім того, у декларації за 2022 рік обвинувачений не вказав деякі активи, включаючи понад 2 млн грн готівкою, які не підтверджені його офіційними доходами. У відомстві зазначили, що згідно з офіційними доходами та витратами експосадовця та членів його сім'ї, він не міг заощадити вказані кошти.

Генпрокуратура повідомила, що на майно накладено арешт, а досудове розслідування проводило ДБР.

Як повідомлялось, народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

В своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та народний депутат Давид Арахамія пояснили, чому взяли на поруки нардепку Ірину Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні.