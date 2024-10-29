Унаслідок атаки російського дрона на Херсонщині поранено двох людей: постраждалі госпіталізовані

У селищі Дніпровське на Херсонщині двоє місцевих жителів зазнали уламкових поранень через атаку російського дрона.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

«За меддопомогою звернулись двоє жителів селища Дніпровське, котрі кілька днів тому постраждали через атаку російського дрона. 46-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення ніг. Їх шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули три людини, десятеро отримали поранення, серед яких троє поліцейських.

Також нещодавно на Херсонщині росіяни обстріляли автівку, серед постраждалих дитина.