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Екснардепа Колесніченка заочно засудили до 5 років увʼязнення

Експосадовці отримали вироки. Фото: Офіс Генерального прокурораЕкспосадовці отримали вироки. Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд заочно призначив колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Вадиму Колесніченку п'ять років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Окрім цього, колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського «Беркуту» також засуджено до 5 років. Експравоохоронців позбавлено спеціального звання «полковник міліції».

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Прокурори у суді довели, що колишній нардеп у квітні 2010 року в Українському домі в Києві організував та керував проведенням виставки фотографій і документів під назвою «Волинська різня — польські та єврейські жертви ОУН-УПА». Його метою було розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

«Під час спроби відвідувачів виставки висловити свою громадянську позицію щодо перебігу цих історичних подій, екснардеп закликав правоохоронців застосувати до них фізичне насильство. При цьому він ображав почуття громадян через їхні ідеологічні переконання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники міліції, виконуючи заклики народного обранця, застосовували насильство та спричинили окремим громадянам тілесні ушкодження. Вони незаконно затримали 13 осіб і склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. 

Суд визнав їх винними у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, розпалюванні національної ворожнечі, ненависті та приниженні національної честі й гідності.

В Офісі генпрокурора наголосили, що експравоохоронці притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів під час масових акцій протесту в 2013-2014 роках. Наразі судовий розгляд у ньому триває.

Нагадаємо, ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення на суму 56 мільйонів гривень і декларування недостовірної інформації. 

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