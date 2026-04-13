 На Миколаївщині народилося 78 дітей за тиждень

На Миколаївщині за тиждень народилися дві двійні

На Миколаївщині за тиждень народилося 78 дітей. Фото: МОЗ

У період з 6 по 12 квітня в Миколаївська область народилися 78 дітей, серед них — дві двійні.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я регіону.

За тиждень на світ з’явилися 33 дівчинки та 45 хлопчиків. Найменша дитина з вагою 1200 грамів народилася у миколаївській обласній клінічній лікарні.

У самому Миколаїв у період з 3 по 10 квітня народилися 52 малюки: 33 хлопчики та 19 дівчаток.

Нагадаємо, що з 30 березня по 5 квітня у Миколаївській області з’явилися на світ 69 дітей. Найменше немовля народилося у Первомайську — малюк важив усього 690 грамів.

