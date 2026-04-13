Поблизу Снігурівки проведуть планові підриви вибухонебезпечних предметів
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Анна Гакман
-
•
-
11:05, 13 квітня, 2026
-
Сьогодні, 13 квітня, поблизу Снігурівки заплановані роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Планові знищення вибухонебезпечних предметів. За інформацією представників ДСНС, сьогодні, 13 квітня о 13:00 на території Мирненського старостинського округу проводитимуться планові підриви ВНП. Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки, — повідомив Іван Кухта.
Нагадаємо, наразі над очищенням Миколаївської області, яка залишається однією з найбільш замінованих в Україні, 112 піротехніків та 42 одиниці спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, до розмінування залучені піротехнічні розрахунки з Івано-Франківської, Закарпатської, Кіровоградської та Сумської областей.
Разом з ними працюють кінологи центру «Суми», чиї собаки допомагають шукати вибухівку. Спільна робота фахівців з усієї країни допомагає швидко очищувати область від снарядів.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.