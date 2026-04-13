Поблизу Снігурівки проведуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 13 квітня, поблизу Снігурівки заплановані роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Планові знищення вибухонебезпечних предметів. За інформацією представників ДСНС, сьогодні, 13 квітня о 13:00 на території Мирненського старостинського округу проводитимуться планові підриви ВНП. Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки, — повідомив Іван Кухта.

Нагадаємо, наразі над очищенням Миколаївської області, яка залишається однією з найбільш замінованих в Україні, 112 піротехніків та 42 одиниці спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, до розмінування залучені піротехнічні розрахунки з Івано-Франківської, Закарпатської, Кіровоградської та Сумської областей.

Разом з ними працюють кінологи центру «Суми», чиї собаки допомагають шукати вибухівку. Спільна робота фахівців з усієї країни допомагає швидко очищувати область від снарядів.