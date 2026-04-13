 ДСНС проведе підриви вибухонебезпечних предметів біля Снігурівки 13 квітня

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поблизу Снігурівки проведуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Поблизу Снігурівки знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 квітня, поблизу Снігурівки заплановані роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Планові знищення вибухонебезпечних предметів. За інформацією представників ДСНС, сьогодні, 13 квітня о 13:00 на території Мирненського старостинського округу проводитимуться планові підриви ВНП. Будьте обережні та не наближайтеся до місця потенційної небезпеки, — повідомив Іван Кухта.

Нагадаємо, наразі над очищенням Миколаївської області, яка залишається однією з найбільш замінованих в Україні, 112 піротехніків та 42 одиниці спеціальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, до розмінування залучені піротехнічні розрахунки з Івано-Франківської, Закарпатської, Кіровоградської та Сумської областей.

Разом з ними працюють кінологи центру «Суми», чиї собаки допомагають шукати вибухівку. Спільна робота фахівців з усієї країни допомагає швидко очищувати область від снарядів.

Останні новини про: Мінна безпека

У Корабельному районі Херсона авто підірвалося на міні: поранений водій
Розмінуванням Миколаївщини займається сотня піротехніків ДСНС
У Херсоні попереджають про мінування міста новими боєприпасами: людей закликають бути обережними
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
новини
Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мінна безпека

У Херсоні попереджають про мінування міста новими боєприпасами: людей закликають бути обережними
Розмінуванням Миколаївщини займається сотня піротехніків ДСНС
У Корабельному районі Херсона авто підірвалося на міні: поранений водій

На Великдень росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Миколаївщину

Миколаївщина — серед лідерів ремонту доріг: виконали 69,3% плану

Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»