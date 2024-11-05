В передмісті Херсону рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

Рятувальники загасили пожежу. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонський області

Сьогодні вдень передмістя Херсона зазнало обстрілу з боку російських окупантів. Внаслідок влучання снарядів виникли пожежі за двома адресами, де загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарські споруди.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Херсонській області.

Рятувальники разом із підрозділом місцевої пожежної охорони оперативно прибули на місця подій та ліквідували загоряння.

У відомстві зазначили, що завдяки злагодженій роботі вдалося запобігти поширенню вогню та зберегти частину майна мешканців.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонський області

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонський області

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонський області

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба ДСНС в Херсонський області

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російської атаки виникли дві пожежі.

Раніше повідомлялось, що росіяни обстріляли автівку на Херсонщині, серед постраждалих дитина.

Раніше зазначалось що внаслідок обстрілів Херсонщини було пошкоджено 20 будинків та гуртожиток, також поранено 5 людей.

Також зранку 25 жовтня російська армія вдарила по центру Херсону.