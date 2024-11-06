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Путін привітав Трампа з перемогою на виборах президента США «через знайомих», – ЗМІ

Дональд Трамп і володимир путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, але зробив це в неофіційному порядку, а «через знайомих».

Про це повідомляє російське видання «Верстка».

Видання зазначає, що представники російської влади та еліти, зокрема президент Володимир Путін, привітали Трампа з перемогою на виборах президента США. Але зробили вони це не офіційним дзвінком, а «через знайомих», як повідомив виданню високопоставлений співрозмовник. 

Раніше повідомлялось, що прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

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Нагадаємо, що під час своєї промови перед виборцями Дональд Трамп запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Як повідомлялось, народ США підтримав більшістю голосів кандидатуру Дональда Трампа на посаді Президента.

Президент Франції Еммануель Макрон вже привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Також президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Президентські вибори в США

Слід зазначити, що станом на 23 липня, кампанія віцепрезиденти Камали Гарріс зібрала 100 мільйонів доларів з початку кампанії для вступу в президентські перегони.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, Президент США Джо Байден заявив, що відмовляється від наміру знову балотуватися на посаду очільника держави. Він зазначив, що мав намір домагатися свого переобрання, але вважає, що в інтересах Демократичної партії та країни — щоб він пішов у відставку.

Джо Байден виконуватиме обов'язки президента США до кінця терміну, а пізніше виступить перед нацією і «детальніше розповість про своє рішення».

Також повідомлялося, що після одужання президент США Джо Байден планує «дуже агресивно» вести передвиборчу кампанію разом із віцепрезиденткою Камілою Гарріс.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде легше, ніж Джо Байдена.

Дональд Трамп погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і заявив, що він готовий зустрітися з нею не один раз.

10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім Президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.

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