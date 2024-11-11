₴50 тисяч: на Одещині голову сільради підозрюють у корупції

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Одеська обласна прокуратура затримала та повідомила про підозру у корупції голові однієї з селищних рад об’єднаної територіальної громади Подільського району Одеської області.

За даними слідства, голова сільради одержав від керівника підприємства 50 тисяч гривень хабара за те, що не перешкоджатиме у господарській діяльності.

Зазначається, що за ці кошти підозрюваний обіцяв не звертатися з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано комплекс споруд підприємства.

Під час одержання хабара посадовця затримали на його робочому місці. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень та відсторонили від займаної посади.

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Нагадаємо, що заступницю головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії підозрюють у неправдивій інформації в декларації про майно та доходи.

Як повідомлялось, на Закарпатті викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловік призового віку. У вимаганні хабарів підозрюють керівника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й заступника командира бригади Територіальної оборони.