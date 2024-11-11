  • понеділок

    11 листопада, 2024

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

₴50 тисяч: на Одещині голову сільради підозрюють у корупції

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриЗатримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Одеська обласна прокуратура затримала та повідомила про підозру у корупції голові однієї з селищних рад об’єднаної територіальної громади Подільського району Одеської області.

За даними слідства, голова сільради одержав від керівника підприємства 50 тисяч гривень хабара за те, що не перешкоджатиме у господарській діяльності. 

Зазначається, що за ці кошти підозрюваний обіцяв не звертатися з відповідним позовом до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою, на якій розташовано комплекс споруд підприємства.

Під час одержання хабара посадовця затримали на його робочому місці. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень та відсторонили від займаної посади.

Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриЗатримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури
Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриЗатримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури
Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриЗатримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури
Затримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриЗатримали під час одержання хабаря. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Нагадаємо, що заступницю головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії підозрюють у неправдивій інформації в декларації про майно та доходи

Як повідомлялось, на Закарпатті викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловік призового віку. У вимаганні хабарів підозрюють керівника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й заступника командира бригади Територіальної оборони.

Останні новини про: корупція

Суд залишив під вартою лікаря, якого підозрюють в махінаціях з оформленням фіктивних інвалідностей
$2,5 тисячі за непридатність до служби в армії: в Одесі затримали голову громадської організації
Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК підозрюють у поданні неправдивих відомостей у декларації
Реклама

Читайте також:

новини

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

Олена Козубовська
новини

Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Олена Козубовська
новини

«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Юлія Бойченко
новини

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Юлія Бойченко

Останні новини про: корупція

Заступницю головного лікаря Львівської обласної МСЕК підозрюють у поданні неправдивих відомостей у декларації
$2,5 тисячі за непридатність до служби в армії: в Одесі затримали голову громадської організації
Суд залишив під вартою лікаря, якого підозрюють в махінаціях з оформленням фіктивних інвалідностей

У Миколаєві на ₴12,5 млн закуплять обладнання для кабінетів фізики

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

2 години тому

У Миколаєві відбудеться допрем'єрний показ фільму «Редакція» про сучасні українські медіа

Головне сьогодні