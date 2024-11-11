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Нічна атака по Миколаєву: пошкоджено 28 житлових будинків, один — повністю зруйнований

Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 11 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Внаслідок нічної атаки по Миколаєву загалом пошкоджено 28 житлових будинків, один приватний будинок зруйновано вщент. 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Окрім цього, пошкоджено 12 нежитлових приміщень, які розташовані на перших поверхах багатоповерхових будинків, два магазини і адміністративна будівля. Також згоріло два автомобіля.

Зазначається, що жителям вже видали 150 листів ОСБ-плит та два рулони плівки. 

«Наші робітники прибирають прилеглі території, всі вікна закриті, також демонтовано аварійний дах, проведена обрізка аварійних дерев. Робота продовжиться і завтра. Дякую працівникам за злагоджену роботу!», — додали у повідомленні.

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

У Миколаєві 12 листопада оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки дронів по місту вночі 11 листопада.

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