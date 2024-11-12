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З початку опалювального сезону на пожежах в Одеській області загинуло сім людей

Пожежа у будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)Пожежа у будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)

З початку опалювального сезону на Одещині трагічні випадки вже призвели до втрати семи життів, серед яких одна дитина. Основною причиною цих трагедій стало недотримання правил пожежної безпеки.

Як наголошують у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, нехтування елементарними заходами безпеки часто призводить до трагедії.

«Люди ігнорують рекомендації щодо експлуатації опалювальних приладів, не стежать за справністю обладнання, що й призводить до трагічних випадків», — зазначають у ДСНС.

Фахівці закликають ретельно дотримуватися правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, щоб запобігти подальшим втратам. Вони нагадують про необхідність перевірки стану опалювальних систем, недопустимість залишення нагрівальних приладів без нагляду та уникнення перевантаження електромережі.

Нагадаємо, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За цей час від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.

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