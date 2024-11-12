Ювенальні прокурори: війна забрала життя 589 українських дітей

Війна забрала життя 589 українських дітей. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні постраждали 2270 дітей. З яких 589 загинули, 1681 отримали — поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області — 598, Харківській — 459, Херсонській — 187, Дніпропетровській — 190, Запорізькій — 154, Київській — 133, Миколаївській — 117.

Лише за останні дні постраждали 10 дітей. Зокрема, 11 листопада внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули хлопчики 2 і 10 років та 2-місячна дівчинка, а також було поранено 11-річного хлопчика. Того ж дня в Запоріжжі поранено п'ятьох дітей: хлопчиків 4, 16 і 17 років та двох дівчаток 15 і 17 років. У Краматорську Донецької області поранений 16-річний підліток.

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Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

Вівторок, 12 листопада, у Миколаєві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки дронів по місту вночі 11 листопада.