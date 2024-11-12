Удар росіян по Кривому рогу: загинула мати з трьома дітьми

Обстріл росіян по Кривому рогу 11 листопада, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Тіла трьох дітей дістали з-під завалів житлового будинку в Кривому розі, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми. Наймолодшій жертві російського удару було всього два місяці. Ще 14 людей постраждали.

У Кривому розі завершена пошуково-рятувальна операція, повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. Завдяки оперативним діям вдалось врятувати пʼять жителів, психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучались вибухотехніки та кінологи.

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий ріг росіяни вбили четверо людей. «Страшна трагедія», написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків. Пʼять слідчо-оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих, зазначив Ігор Клименко.

Обстріл росіян по Кривому рогу 11 листопада, фото: ДСНС Дніпропетровщини Обстріл росіян по Кривому рогу 11 листопада, фото: ДСНС Дніпропетровщини Обстріл росіян по Кривому рогу 11 листопада, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.

Вівторок, 12 листопада, у Миколаєві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки дронів по місту вночі 11 листопада.